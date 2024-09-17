حزب الله: استهدفنا مجموعة جنود في موقع العباد وحققنا اصابات مؤكدة

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وبعد مراقبة ومتابعة لِقوات العدو الإسرائيلي في موقع العباد وعند رصد تحرك لِمجموعة من جنوده في محيط الموقع، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الثلاثاء 17-9-2024 بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مؤكدة".

وفي بيان آخر اعلن الحزب انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وبعد رصدِ هدفٍ ‏للعدو الإسرائيلي في محيط موقع العباد، استهدفه مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (1:00) ‏من يوم الثلاثاء 17-9-2024 بِصاروخ موجه أصابه بشكلٍ مباشر".‏