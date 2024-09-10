برنامج حساب المواطن.. بدء إيداع دعم شهر سبتمبر ويستمر حتى نهاية اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - حساب المواطن.. احتل برنامج حساب المواطن السعودي محركات البحث في المملكة العربية السعودية خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بالتزامن مع بدء إيداع دعم شهر سبتمبر الجاري في ميعاده الرسمي وهو اليوم العاشر من الشهر الميلادي.

وفي الساعات الأولى من اليوم، أعلن برنامج حساب المواطن عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقا، بدء إيداع الدعم المخصص لشهر سبتمبر "شاملاً الدعم الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج.

وأوضح حساب المواطن أن إيداع الدعم سيستمر حتى نهاية اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن المستفيدين يمكنهم معرفة مبلغ استحقاقهم عبر تطبيق البرنامج على الهاتف المحمول.

حساب المواطن.. المقصود بتحت إجراء الصرف

ومع إعلان بدء عمليات الإيداع، تسائل بعض المستفيدين السعوديين عن بعض المفاهيم التي تظهر لهم، وقال أحدهم، أنه لم يلتقى الدعم بالرغم من كتابة "تحت الاجراء للصرف".

لتجيب عليه خدمة المستفيدين الخاصة ببرنامج حساب المواطن وتقول:"تعني بأنه جاري إيداع مبلغ الدعم في الحساب البنكي للمستفيد والمسجل لدينا في البرنامج وسيستمر إيداع مبالغ الدعم حتى نهاية اليوم الثلاثاء".

واشتكى آخر من عدم نزول الدعم الخاص به، لتؤكد خدمة المستفيدين أن إيداع الدعم المخصص لشهر" سبتمبر " سيستمر حتى نهاية اليوم، داعية السائل الذي لم يظهر أمامه نزول الدعم، التوجه إلى حسابه والتأكد من حالة الدفعة عن طريق " تسجيل دخول، اختيار الدفعات المالية".

