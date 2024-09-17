شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة «قمة السعودية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة قمة السعودية للتجارة فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة لدورته القادمة، والتي ستبدأ بتاريخ 23 ديسمبر 2024م، ولمدة أربع سنوات ميلادية تنتهي بتاريخ 22 ديسمبر 2028م.

وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ فتح باب الترشح 1446-03-14 الموافق 2024-09-17، فيما سيكون تاريخ انتهاء باب الترشح 1446-04-21 الموافق 2024-10-24.

وأضافت أنه يجب استيفاء شروط سياسة ومعايير الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.

وأفادت بتقديم خطاب لإدارة الشركة يفيد برغبة المرشح في الترشُح خلال فترة الإعلان المحددة بشهر من فتح باب الترشيح، على أن يكون الخطاب مشفوعاً بسيرته الذاتية، ومؤهلاته، وخبرته في مجال أعمال الشركة وفق النماذج والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

ونوهت بتقديم بيان يتضمن أسماء الشركات المساهمة التي يشارك في عضوية مجالس إدارتها واللجان، وتقديم بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة.

ومن ضمن الشروط: تقديم نسخة موقعة من نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة، وتقديم نموذج رقم (1) السيرة الذاتية باللغة العربية والانجليزية .

ويرفق مع طلب الترشح صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية، بطاقة العائلة –إن وجدت-، جواز السفر لغير السعوديين، وأي وثائق اخرى ذات صلة تطلبها الشركة لاستيفاء متطلبات الجهات النظامية.