مدير الـ "سي آي إيه": سيُطرح اتفاق جديد بشأن غزة في الأيام المقبلة

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال مدير وكالة المخابرات الأميركية "سي آي إيه"، وليام بيرنز، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة تعمل مع قطر ومصر على اقتراح جديد وأكثر تفصيلا لاتفاق بشأن الرهائن، ووقف إطلاق النار في غزة .

وأضاف بيرنز، في تصريحات نقلتها قناة الجزيرة، أن الاتفاق الجديد سيقدم إلى حركة حماس ، وإسرائيل في الأيام المقبلة.

وأوضح أن التوصل إلى صفقة تبادل يتوقف على مدى توفر الإرادة السياسية لدى قادة الطرفين.

وتابع، "نسعى للتوصل إلى مقترح صفقة تبادل يقبل بها الطرفان، ونتطلع إلى تقديم مقترح قريبا".

وزاد بيرنز، "سنواصل العمل مع الوسطاء الآخرين للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، لأنه لا بديل عن ذلك".

وعبّر مدير وكالة المخابرات الأميركية، عن أمله أن يتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، وزعيم حركة حماس يحيى السنوار على التوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى، ووقف إطلاق النار.

وأضاف، "أي دولة لها نفوذ على حماس يجب أن تدفعها إلى قبول اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء المعاناة في غزة".

وختم بيرنز قائلا، "هناك قلق لدى الأجهزة الأمنية التي نتعامل معها بما فيها الإسرائيلية بشأن احتمال توسع الصراع".

المصدر : وكالات