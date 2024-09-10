14 شهيدًا وعشرات الإصابات في قصف إسرائيلي على ريف حماة بسوريّة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت وكالة الأنباء السورية (سانا)، صباح اليوم الإثنين، عن 14 شهيدًا، و43 جريحًا بينهم بحالة الخطر، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على منطقة مصياف بريف حماة.

وأفادت مصادر طبية سوريّة، بأن عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على نقاط عدة في منطقة مصياف ارتفع إلى 14 شهيداً و 43 جريحاً منهم 6 في حالة خطرة.

وكان محافظ حماة معن عبود زار المصابين في مشفى مصياف، واطمأن على صحتهم، ووجه باستنفار الكوادر والطواقم الإسعافية والطبية والتمريضية لتقديم الخدمات لهم، كما تسبب العدوان الإسرائيلي بأضرار على طريق عام مصياف وادي العيون واندلاع حريق في منطقة حير عباس تعمل فرق الإطفاء للسيطرة عليه.

وكان مصدر عسكري قال لـ "سانا" أمس: إنه حوالي الساعة الـ 23.20 من مساء أمس الأحد شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال غرب لبنان، مستهدفاً عدداً من المواقع العسكرية في المنطقة الوسطى وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.

ومن جانبها، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن هدف الهجمات في سوريا الليلة والتي قتل وأصيب فيها العشرات "مركز الأبحاث العلمية" في مصياف، وهو مركز لإنتاج وتطوير المعدات العسكرية المتطورة بما في ذلك الصواريخ الدقيقة، وفي الماضي، تم إنتاج الأسلحة الكيميائية هناك أيضا.

المصدر : وكالة الأنباء السورية