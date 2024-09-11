"هآرتس" عن مسؤول غربي: الإدارة الأميركية حذّرت إسرائيل من المبادرة لحرب شاملة مع لبنان

أشارت صحيفة "هآرتس" الإسرائيليّة، نقلًا عن دبلوماسي غربي مطّلع، إلى أنّ "رَفض رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ الانسحاب من محور فيلادلفيا، دفَع حركة "حماس" لتشديد موقفها من الصّفقة"، لافتًا إلى أنّ "بسبب مواقف نتانياهو، شدّدت "حماس" موقفها من عدد الأسرى الّذين ستُفرج عنهم إسرائيل"،

وكشف مسؤول غربي مطّلع لـ"هآرتس"، أنّ "​الإدارة الأميركية​ حذّرت إسرائيل من المبادرة لتصعيد واسع وحرب شاملة مع ​لبنان​، وأنّ واشنطن أبدت مخاوف من أن يدفع فشل إبرام صفقة مع "حماس"، إسرائيل إلى شنّ حرب على "​حزب الله​".

ونقلت "هآرتس" عن مسؤول أميركي، تأكيده "أنّنا نؤيّد إجراءات إسرائيل ضدّ "حزب الله"، لكنّ عواقب حرب واسعة يجب أخذها بالاعتبار". وأوضح المسؤول "أنّنا شعرنا طوال شهر آب الماضي، أنّ خطر الحرب مرتفع للغاية، وحاولنا ترويج صفقة الأسرى لمنع ذلك".