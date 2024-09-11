الجيش الإسرائيلي يزعم استهداف مجموعة من "المقاومة" في مجمع داخل مدرسة الجاعوني

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم ، عن تنفيذه سلسلة من الغارات الجوية استهدفت مجموعة من " المقاومة "، حسب وصفه، داخل مجمع في مدرسة الجاعوني الواقعة في مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة ، وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن هذه الغارات جاءت بعد معلومات استخباراتية دقيقة تفيد بتواجد مسلحين في المنطقة.

وأوضح البيان الصادر عن الجيش أن الهدف من العملية كان استهداف مجموعة من العناصر التي كانت تخطط لتنفيذ هجمات ضد قوات الجيش والمستوطنات المحاذية للقطاع. وأضاف البيان أن الغارات أسفرت عن "تحييد" عدد من الأفراد، دون الإشارة إلى تفاصيل دقيقة حول أعداد القتلى أو المصابين.

في المقابل، أفادت مصادر فلسطينية محلية أن الغارات تسببت في دمار كبير بمحيط مدرسة الجاعوني، التي كانت تستخدم كمأوى لعشرات العائلات النازحة نتيجة التصعيد العسكري المستمر في القطاع. كما أشارت إلى وقوع إصابات بين المدنيين، بينهم نساء وأطفال، مما زاد من حدة التوتر في المنطقة.

وأعربت وزارة الصحة الفلسطينية عن قلقها من تصاعد وتيرة الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف المناطق المأهولة بالسكان، مؤكدةً أن الأوضاع الإنسانية في مخيم النصيرات أصبحت حرجة، مع تزايد أعداد الضحايا المدنيين وتدمير البنية التحتية الحيوية.

الخارجية البريطانية تستدعي القائم بالأعمال الإيراني بسبب تقارير عن نقل صواريخ باليستية إلى روسيا

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم ، عن استدعاء القائم بالأعمال الإيراني في لندن، على خلفية تقارير تفيد بنقل إيران لصواريخ باليستية إلى روسيا. وأعربت الوزارة عن قلقها البالغ بشأن هذه الخطوة، التي تعتبرها تهديدًا للاستقرار الإقليمي والدولي.

ووفقًا للبيان الصادر عن الخارجية البريطانية، فإن الحكومة البريطانية طلبت توضيحات عاجلة من الجانب الإيراني بشأن هذه التقارير التي تشير إلى استخدام هذه الصواريخ في الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا. وأكدت الوزارة أن أي دعم عسكري من إيران إلى روسيا يعد انتهاكًا للقانون الدولي ويعزز من استمرار النزاع المسلح.

وأضاف البيان أن بريطانيا، بالتعاون مع شركائها الدوليين، تتابع عن كثب هذه التطورات وتدرس اتخاذ خطوات دبلوماسية إضافية للضغط على إيران لوقف أي تعاون عسكري مع روسيا، مشيرًا إلى أن هذا التحرك من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد التوترات في المنطقة الأوروبية.

وفي تصريحات لاحقة، أكدت المتحدثة باسم الخارجية البريطانية أن بلادها ملتزمة بالعمل مع حلفائها لمنع انتشار الأسلحة الباليستية وفرض عقوبات إضافية على الدول التي تنتهك هذه المبادئ. وأضافت أن أي تورط إيراني في النزاع الأوكراني من خلال تقديم دعم عسكري مباشر لروسيا يعتبر أمرًا غير مقبول.