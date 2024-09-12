مدفيديف: وعد وزير الخارجية البريطاني بدعم كييف لمدة 100 عام كاذب

ياسر رشاد - القاهرة - أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أمس الأربعاء، أن وعد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، بدعم أوكرانيا لمدة 100 عام "كاذب"، مشيرا إلى أن أوكرانيا لن تصمد حتى ربع هذه الفترة.

جاءت تصريحات مدفيديف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي" إكس "، وذلك تعليقا على حديث ديفيد لامي عن الشراكة لمدة 100 عام مع أوكرانيا، ورجح مدفيديف أن تغرق المملكة المتحدة في السنوات القليلة المقبلة.

وكان وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، قد صرح أمس الأربعاء، بأنه بحث خلال زيارته لأوكرانيا "الشراكة لمدة 100 عام"، مؤكدا استمرار الدعم البريطاني لأوكرانيا.

ونقلت صحيفة بريطانية، في وقت سابق، عن مصادر في الحكومة البريطانية، أن قرار السماح لأوكرانيا بإطلاق صواريخ "ستورم شادو" على أهداف في روسيا قد تم اتخاذه بالفعل.

وأوضحت الصحيفة: "قالت مصادر في الحكومة البريطانية إنه تم بالفعل اتخاذ قرار للسماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ ستورم شادو ضد أهداف في روسيا".

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سابقًا أن ممثلي دول الناتو يجب أن يكونوا على دراية "بما يلعبون به"، عندما يتحدثون عن خطط للسماح لكييف بضرب أهداف في عمق الأراضي الروسية باستخدام أنظمة الصواريخ التي نقلها الغرب إلى القوات المسلحة الأوكرانية.

وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، النقاش حول احتمال استخدام كييف لصواريخ ستورم شادو لضرب عمق الأراضي الروسية بأنه "لعب بالنار".

وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".

وفي وقت سابق، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

ووفقا للافروف، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى، كما أعلن الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.