بقذائف المدفعية.. حزب الله يستهدف موقع بياض بليدا الإسرائيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلن حزب الله، استهداف موقع بياض بليدا الإسرائيلي بقذائف المدفعية فجر اليوم الخميس، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

كان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن قبل قليل، عن دوي صفارات الإنذار في الجليل الغربي.

وقتل جندي إسرائيلي الأربعاء في الضفة الغربية عندما اقتحم فلسطيني بشاحنة بنزين بأقصى سرعة محطة للحافلات، حسبما ذكرت خدمة الاسعاف الاسرائيلية نجمة داود الحمراء.

وقالت الخدمة الإسرائيلية إن سائق شاحنة البنزين صدم عمدا محطة الحافلات القريبة من مستوطنة جفعات أساف بكل قوة.

وقالت خدمة "زاكا" للإنقاذ إن جنديا كان يقف في أحد المواقع تعرض لإصابات قاتلة في الهجوم.

وأضافت أنه تم القضاء على سائق الشاحنة.

وذكرت هيئة البث العامة "كان"، أن المهاجم فلسطيني من قرية قريبة من رام الله، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دخلت قرية رافات.