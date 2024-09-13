استشهاد سبعة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على رفح والنصيرات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - A picture taken from southern Israel near the border with the Gaza Strip on December 9, 2023, shows smoke rising during an Israeli strike in Gaza amid ongoing battles with the Palestinian Hamas militant group. (Photo by JACK GUEZ / AFP)

الخليج 365 - متابعات

استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح في قصف للاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم على مدينة رفح ومخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد خمسة فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف إسرائيلي على مدينة رفح جنوب القطاع، كما انتشلت الطواقم الطبية فلسطينيتين وسبعة جرحى معظمهم أطفال، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منزل في مخيم النصيرات وسط القطاع، ترافق ذلك مع قصف مدفعي مكثف وإطلاق نار شرق مخيم البريج، أدى لتدمير في منازل الفلسطينيين.

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