استطلاع راي: أغلبية اسرائيلية تؤيد حربا على لبنان وحزب يجمع بين بينيت وليبرمان في الصدارة

أظهر استطلاعان للرأي عرضا عبر القناة 13 الإسرائيلية وهيئة البث العامة "كان 11"، حصول حزب "اليمين الجديد" يجمع بين نفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان على أكبر عدد من المقاعد، يليه حزب "الليكود" برئاسة بنيامين نتانياهو ثم حزب "المعسكر الوطني" برئاسة بيني غانتس في حال أجريت الانتخابات اليوم.

وبحسب استطلاع "كان 11"، فقد توزعت المقاعد على النحو التالي: حزب "اليمين الجديد" بـ28 مقعدا، "الليكود" بـ20 مقعدا، "المعسكر الوطني" بـ15 مقعدا، "ييش عتيد" بـ12 مقعدا، "شاس" بـ10 مقاعد، "عوتسما يهوديت" بـ9 مقاعد، "الديمقراطيون" بـ8 مقاعد، "يهدوت هتوراة" بـ7 مقاعد، الجبهة والتغيير بـ6 مقاعد، والموحدة بـ5 مقاعد.

وبينّ الاستطلاع حصول التجمع الوطني الديمقراطي على 2.5% ما يجعله قريبا من نسبة الحسم، فيما لا يجتاز حزب "الصهيونية الدينية" نسبة الحسم بحصوله على 2.2%، وكذلك الأمر بالنسبة لحزب "تيكفا حدشا" بحصوله على 1.9%.

وأشار إلى أنه في حال عاد غدعون ساعر من حزب "تيكفا حدشا" إلى "الليكود"، فإن "اليمين الجديد" سيحصل على 30 مقعدا، وذلك على حساب "الليكود" الذي سيحصل على 18 مقعدا مقابل تراجع "المعسكر الوطني" إلى 14 مقعدا وصعود "عوتسما يهوديت" إلى 10 مقاعد؛ بينما لا تشهد الأحزاب الأخرى أي تغييرات.

وعارض 48% من المشاركين في الاستطلاع إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت، مقابل 26% الذي عبروا عن تأييدهم لذلك، ورأى 54% أن ذلك يضر بالأمن، مقابل اعتقاد ثلث الناخبين لأحزاب الائتلاف الحكومي حول ذلك، فيما قال 22% إنهم يرون أن إقالة غالانت ستساهم من ناحية أمنية.

كما قارن الاستطلاع بين غالانت وساعر من حيث الأكثر ملائمة لتولي وزارة الدفاع، حيث قال 49% إنهم يفضلون الأول مقابل 16% الذي عبروا عن دعمهم لساعر.

أما استطلاع القناة 13 الإسرائيلية، فقد أظهر حصول حزب "اليمين الجديد" على 34 مقعدا، "الليكود" على 19 مقعدا، "المعسكر الوطني" على 14 مقعدا، "ييش عتيد" على 9 مقاعد، "شاس" على 10 مقاعد، "عوتسما يهوديت" على 9 مقاعد، "يهدوت هتوراة" على 7 مقاعد، "الديمقراطيون" على 6 مقاعد، الجبهة والتغيير على 4 مقاعد، "الصهيونية الدينية" على 4 مقاعد.

ووفق الاستطلاع، فإن أحزاب المعارضة ستحصل على 67 مقعدا مقابل 49 مقعدا لأحزاب الائتلاف الحكومي في حال أجريت الانتخابات اليوم.

وعرض الاستطلاع نفسه سيناريو آخر في حال عدم خوض حزب "اليمين الجديد" للانتخابات، حيث سيحصل بموجبه "المعسكر الوطني" على 22 مقعدا، يليه "الليكود" بـ21 مقعدا ثم "يسرائيل بيتينو" بـ14 مقعدا و"ييش عتيد" بـ13 مقعدا و"شاس" بـ10 مقاعد و"عوتسما يهوديت" بـ9 مقاعد و"الديمقراطيون" بـ8 مقاعد و"يهدوت هتوراة" بـ7 مقاعد، والموحدة بـ6 مقاعد، والجبهة والتغيير بـ5 مقاعد، و"الصهيونية الدينية" بنفس عدد المقاعد.

كما أظهر حصول التجمع الوطني الديمقراطي على 2.7%، فيما لا يجتاز حزب ساعر نسبة الحسم بحصوله على 1.4%. بذلك تحصل أحزاب المعارضة على 63 مقعدا مقابل 52 مقعدا لأحزاب الائتلاف الحكومي في حال أجريت الانتخابات اليوم.

وسئل المشاركون في الاستطلاع في ما إذا كانوا يدعمون إقالة غالانت من منصبه، إذ أجاب 49% أنهم يعارضون ذلك مقابل 24% الذين قالوا إنهم يؤيدون ذلك. فيما رأى 63% أن هذه الإقالة تنبع من اعتبارات سياسية مقابل 24% الذين ذكروا أنها خطوة تصب في صالح الدولة.

كما تطرق الاستطلاع إلى شن حرب على لبنان، حيث رأى 52% من المشاركين في الاستطلاع أن هنالك حاجة لحرب في الشمال، مقابل 30% الذين قالوا إنه لا يوجد حاجة لذلك في الوقت الحالي. كما ذكر 58% أن الشرطة تتأثر سلبا من وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بينما رأى 27% أنها تتأثر بشكل إيجابي.