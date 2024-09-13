صواريخ ستورم شادو تنفد لدى الجيش الأوكراني

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وسائل إعلام بريطانية، أن أوكرانيا تمتلك عددًا صغيرًا من صواريخ "ستورم شادو" البعيدة المدى تكاد تنفد، بعد الهجمات على شبه جزيرة القرم.

وقالت الصحيفة البريطانية: "لم يتبق لدى أوكرانيا سوى عدد قليل نسبيًا من صواريخ "ستورم شادو" بعد استخدام أعداد كبيرة منها لمحاربة روسيا في شبه جزيرة القرم".

في الوقت نفسه، أشارت عضوة الكونغرس من أصل أوكراني، فيكتوريا سبارتز، التي تمثل الحزب الجمهوري الأمريكي، في مقابلة مع صحيفة "التلغراف" البريطانية، إلى أن رفع الحظر على ضربات القوات المسلحة الأوكرانية بأسلحة غربية بعيدة المدى في عمق الأراضي الروسية يمكن أن يثير رد فعل من روسيا، وفي هذه الحالة سيتعين على الولايات المتحدة إرسال "تعزيزات" إلى أوكرانيا.

التعزيزات من الولايات المتحدة:

في الوقت نفسه، أوضحت الصحيفة أن التعزيزات من الولايات المتحدة، يجب أن تتكون من إمدادات أكبر من الأسلحة إلى أوكرانيا، وليس من قواتها الخاصة.

وتقوم المملكة المتحدة وفرنسا بتزويد كييف بصواريخ "ستورم شادو" بعيدة المدى. وتستخدم كييف هذه الصواريخ لمهاجمة المناطق الروسية والأهداف المدنية، وعلى وجه الخصوص، تم استخدامها لمهاجمة لوغانسك والجسور بين مقاطعة خيرسون وشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول.

سيعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن محادثات ثنائية مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الجمعة، من المتوقع أن يتخذا قرارًا بشأن إمكان رفع الحظر الحالي على الضربات العسكرية الأوكرانية بأسلحة غربية بعيدة المدى في عمق الأراضي الروسية.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الخميس، إن أوكرانيا، دون مساعدة الغرب، غير قادرة على شن ضربات في عمق أراضي الروسية، ولهذا تحتاج إلى بيانات استخبارية من الأقمار الاصطناعية لدول الناتو ومهام الطيران. وحذر بوتين من أن المشاركة المباشرة للغرب في الصراع الأوكراني تغير جوهره؛ وستضطر روسيا إلى اتخاذ قرارات بناءً على التهديدات التي تواجهها بهذه الطريقة.