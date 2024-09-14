ارتفاع حصيلة الشهداء بقطاع غزة إلى 41182 و95280 مصابا منذ بدء العدوان

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41182 ، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع في السابع أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ـ بحسب وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" ـ أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 95280 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 64 مواطنا، وإصابة 155 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

بلدية غزة: الأوضاع في القطاع كارثية ومأساوية على كافة المستويات

حذر المتحدث باسم بلدية غزة، المهندس عاصم النبيه، من خطورة الأوضاع الكارثية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة على كافة المستويات.

وأوضح النبيه - في تصريح خاص لقناة (العربية) الإخبارية، اليوم /السبت/ - أن الفلسطينيين في المناطق الشمالية من قطاع غزة يعيشون ظروفا مأساوية ليس فقط من ناحية محدودية المواد الغذائية والأطعمة المتوفرة في الأسواق وشح المواد الأساسية اللازمة للأطفال والحوامل والمرضى ونقص الأدوية، إلا أن هناك نقصا كبيرا في الخدمات الأساسية التي تقدمها البلديات من خدمات المياه والصرف الصحي وجمع النفايات، فضلا عن تكدس أطنان النفايات وتسرب كميات كبيرة من الصرف الصحي بسبب دمار البنية التحتية وشبكات المياه.

وأشار إلى أن هناك كارثة صحية برزت مؤخرا، وهي أن بركة "الشيخ رضوان" -شمالي مدينة غزة- المعدة بالأساس لتجميع مياه الأمطار، امتلأت بمياه الصرف الصحي، وأصبحت قدرتها الاستيعابية تصل إلى 90 %، والأن أصبحت تشكل خطورة وتهديد حقيقي لحياة المواطنين حيث أن موسم الأمطار القادم سيؤدي إلى غرق منازل المواطنين المحيطة بهذه البركة فضلا عن انتشار الأمراض والأوبئة.

استشهاد 5 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة

استُشهد خمسة فلسطينيين، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال قرب مدرسة تؤوي نازحين شمال غرب مدينة غزة.

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر محلية، اليوم السبت إن 5 شهداء ارتقوا، وأصيب آخرون بجروح خطيرة، في قصف طائرات الاحتلال الحربية منطقة "أرض الشنطي" قرب مدرسة دار الأرقم شمال غرب مدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال مرفقا لتعبئة الوقود غرب المدينة.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال بشكل متكرر المناطق الشرقية لعيادة وكالة "الأونروا" والمناطق المحاذية لشارع أبو جلال في مخيم المغازي وسط القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن سقوط أكثر من 40 ألف شهيد، أغلبهم من الأطفال والنساء، وإصابة نحو 95 ألفا و125 آخرين، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.