استشهاد 5 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - استُشهد خمسة فلسطينيين، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال قرب مدرسة تؤوي نازحين شمال غرب مدينة غزة.

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر محلية، اليوم السبت إن 5 شهداء ارتقوا، وأصيب آخرون بجروح خطيرة، في قصف طائرات الاحتلال الحربية منطقة "أرض الشنطي" قرب مدرسة دار الأرقم شمال غرب مدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال مرفقا لتعبئة الوقود غرب المدينة.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال بشكل متكرر المناطق الشرقية لعيادة وكالة "الأونروا" والمناطق المحاذية لشارع أبو جلال في مخيم المغازي وسط القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن سقوط أكثر من 40 ألف شهيد، أغلبهم من الأطفال والنساء، وإصابة نحو 95 ألفا و125 آخرين، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.