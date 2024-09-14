إيران تنجح في إطلاق القمر الصناعي "شمران 1"

ياسر رشاد - القاهرة - تمكنت إيران من إطلاق قمرها الصناعي "شمران 1"، صباح اليوم السبت، بنجاح وهو مخصص لأهداف البحث العلمي، وتم إطلاقه بواسطة حامل الأقمار الصناعية "قائم 100" وتم وضعه بنجاح في مدار يبلغ طوله 550 كم.

وذكرت وكالة "إرنا"، أن نجاح إطلاق القمر الصناعي البحثي جاء بفضل تعاون المجموعة الفضائية للصناعات الإلكترونية الإيرانية "ساريان" بالتعاون مع معهد أبحاث الفضاء الجوي وشركات قائمة على المعرفة الخاصة، بتصميم وبناء القمر الصناعي البحثي "شمران1".

يزن القمر الصناعي "شمران1" نحو 60 كغم ومهمته الأساسية هي اختبار أنظمة الأجهزة والبرمجيات لإثبات تقنية المناورة المدارية من حيث الارتفاع.

أكمل حامل الأقمار الصناعية "قائم 100"، الذي يعمل بالوقود الصلب، والذي تم تصميمه وبناؤه من قبل متخصصين في القوة الجوية الفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، عملية وضع القمر الصناعي "جمران 1" في المدار بنجاح وذلك في عمليته المدارية الثانية.

وكان أعلن رئيس منظمة الفضاء الإيرانية، حسن سالارية، يوليو الماضي عزم بلاده إطلاق ما مجموعه 6 إلى 8 أقمار اصطناعية هذا العام.

وقالت وكالة "إرنا" عن المسؤول الإيراني، إنه: "من بين الأقمار الصناعية المقرر إطلاقها هذا العام أقمار "كوثر"، "ظفر 2" و"طلوع 3" بواسطة أقمار اصطناعية محلية وأجنبية مزودة بمنصات إطلاق".

وجاءت تصريحات سالارية، خلال مؤتمر صحفي شرح خلاله تفاصيل البرنامج الفضائي الإيراني للعام الحالي (مارس2024- مارس 2025).

وأوضح رئيس منظمة الفضاء الإيرانية، أن "جزءا من برنامج منظمة الفضاء الإيرانية يتناول عقد مناقصة المرحلة الثانية واستكمال تصميم وبناء عينات نوعية لنظام "IOT" الضيق النطاق لمنظومة الأقمار الاصطناعية للبلاد والمسماة منظومة "الشهيد الحاج قاسم سليماني".

يشمل البرنامج كذلك توريد الأقمار الصناعية التجريبية من خلال تصميم وتصنيع الأقمار البحثية 4 و5 و6، وشراء صور الأقمار الصناعية المحلية من خلال التعاقد مع نظام الأقمار الصناعية الدقيقة بدقة أفضل من 3 أمتار وذلك عن طريق القطاع الخاص.