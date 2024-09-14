شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان.. 40 إصابة جديدة بحمى الضنك في إقليم البنجاب والان نبدء بالتفاصيل

حمى الضنك

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة في إقليم البنجاب في باكستان اليوم السبت عن تسجيل 40 حالة جديدة من حالات الإصابة بحمى الضنك في جميع أنحاء الإقليم خلال الـ 24 ساعة الماضية.ووفقا لأحدث البيانات، سجلت روالبندي 37 حالة، بينما سجلت لاهور وميانوالي وباهاوالبور حالة واحدة في كل منها، وفقا لوكالة أسوشيتد برس الباكستانية.وعلى مدار الأسبوع الماضي، تم تحديد 207 حالات جديدة من عدوى فيروس حمى الضنك، ليصل العدد الإجمالي للحالات في البنجاب لعام 2024 إلى 632 حالة.وفي ضوء ارتفاع عدد الحالات، أصدرت وزارة الصحة دليلا إرشاديا يحث السكان على الاحتفاظ ببيئة نظيفة وجافة لمنع انتشار فيروس حمى الضنك.كما أكدت الوزارة أيضا على أهمية تعاون المواطنين بشكل نشط مع الفرق الصحية التي تعمل على السيطرة على تفشي الفيروس.