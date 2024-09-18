مندوب لبنان بالأمم المتحدة: العدوان الخطير على لبنان قد يؤدي إلى تأجيج الحرب بالمنطقة

أعلن مندوب لبنان بالأمم المتحدة هادي هاشم، أن "العدوان الخطير على لبنان قد يؤدي إلى تأجيج الحرب بالمنطقة".
وفي خرق أمني غير مسبوق، شقط عدد من الضحايا والجرحى تفجير أجهزة اتصال من نوع "بيجر" بأيدي أصحابها من عناصر "حزب الله" في عدد من المناطق اللبنانية، واتهم "حزب الله" إسرائيل بالمسؤولية عن تفجير الأجهزة، في حين لم تعلق إسرائيل حتى الآن.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "نتانياهو وغالانت اجتمعوا تحت الأرض بوزارة الدفاع لبحث التوترات في لبنان، في ظل تأهب الجيش الإسرائيلي على أي رد محتمل من حزب الله".
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