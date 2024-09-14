شكرا لقرائتكم خبر عن رومانيا.. مصرع 5 أشخاص بسبب العواصف والفيضانات والان نبدء بالتفاصيل

فيضانات أوروبا

الدمام - شريف احمد - لقي 5 أشخاص مصرعهم، في عدة مناطق شرق رومانيا، جراء العواصف والأمطار الغزيرة التي تسببت أيضًا في وقوع فيضانات ومحاصرة عشرات الأشخاص في منازلهم، حسبما أعلنت السلطات الرومانية اليوم.وذكرت إدارة الطوارئ الرومانية، أن القتلى لقوا مصرعهم في بلديات "بيتشيا" و "دراجوسيني" و "كوستاتشي" و"نيجري"و"كورود"؛ وذلك في الوقت الذي هرعت فيه خدمات الإطفاء لإنقاذ 95 شخصًا في مقاطعتي "جالاتي" و "فاسلوي" الأكثر تضررًا، الواقعتين شرق البلاد.وتسببت العواصف، التي ضربت 19 بلدية في 8 مقاطعات رومانية، في سقوط عشرات الأشجار؛ ما ألحق أضرارًا واسعة بعدة سيارات وأعاق حركة المرور في عدد من الطرق.وتوقع خبراء الطقس أن تضرب فيضانات عدة دول بوسط أوروبا، من بينها التشيك وبولندا والنمسا وألمانيا وسلوفاكيا والمجر، خلال عطلة نهاية الأسبوع.