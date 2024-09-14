حزب الله: هاجمنا بالمسيّرات تموضعًا للواء من فرقة في عين مرغليوت واستهدفنا جنودًا بمحيط ثكنة ميتات

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على ‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة ‏كفررمان، ‏شنّ مجاهدو ‌‏المقاومة ‏الإسلامية يوم السبت 14-9-2024، هجومًا جويًا بسرب من المسيرات ‏الانقضاضية على تموضع مستحدث للواء 769 من فرقة الجليل في عين مرغليوت غرب كريات ‏شمونة وأصابت أهدافها بدقة".

وفي بيان آخر، أكّد الحزب أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏‌‏المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 07:15 من مساء يوم السبت 14-9-2024، تجمعًا لجنود العدو في ‏محيط ثكنة ميتات بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".