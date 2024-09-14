زار الرئيس السابق لـ"الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، دار مطرانية الموارنة في بيت الدين، حيث كان في إستقباله مطران أبرشية صيدا المارونية مارون العمّار، النائب الأسقفي العام الخوراسقف مارون كيوان، النائب الخاص لشؤون الإعلام والعلاقات العامة رئيس المركز الكاثوليكي للاعلام المونسنيور عبدو أبو كسم، النائب الخاص الأسقفي المونسنيور جوزيف القزي، القيم الإبرشي الخوري مدلج تامر، خادم رعية المختارة الخوري إيلي كيوان ومدير ثانوية مار الياس درب السيم الخوري الدكتور عيد بو راشد، وتناول اللقاء قضايا عامة.

كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط التقى العمار في مطرانية بيت الدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.