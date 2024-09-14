لفترة ثانية.. عبدالمجيد تبون رئيسا للجزائر

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت المحكمة الدستورية الجزائرية، اليوم السبت، النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 7 سبتمبر 2024، بعد الفصل في الطعون.

وقال عمر بلحاج، رئيس المحكمة الدستورية، إن ” المرشح عبدالمجيد تبون حصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها، وعليه تعلن المحكمة الدستورية عبدالمجيد تبون رئيسا لعهدة ثانية”.

وأضاف بلحاج أن تبون حصل على عدد أصوات بلغ 7 ملايين و976 ألفاً و291 صوتاً، وهو ما يمثل نسبة 84.30% من الأصوات.

وأشار رئيس المحكمة الدستورية، إلى أن المرشح حساني شريف عبدالعالي، قد حصل على نسبة 9.56%، فيما حصل المرشح أوشيش يوسف على نسبة 6.14%.

وأوضح أن نسبة المشاركة العامة في الانتخابات الرئاسية لـ7 سبتمبر الجاري، بلغت 46.10%، وبلغ عدد الأصوات الملغاة 1 مليون و764 ألفاً و637 صوتا، حسب ذات المسؤول.

كما أشار بلحاج إلى أن هذه النتائج جاءت بعد الاطلاع على الطعنين المودعين لدى المحكمة الدستورية، اللذين تم قبولهما من حيث الشكل ومن حيث الموضوع، وتم تقديمهما من طرف المرشحين عبدالعالي حساني، ويوسف أوشيش، بخصوص النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية، وكذا بعد الاستماع للأعضاء المقررين ومعاينة مختلف الوثائق الانتخابية، وبعد تصحيح وضبط النتائج النهائية للاقتراع.

وهنأ رئيس المحكمة الدستورية، الشعب الجزائري على إنجاح هذا الموعد الانتخابي الهام.

وتوجه عمر بلحاج لرئيس الجمهورية المنتخب بتهانيه الحارة، متمنيا له كل التوفيق والسداد في أداء مهامه النبيلة.