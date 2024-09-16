كرم عن قرار تسجيل التلاميذ السوريين: لا نُبالغ عندما نحذّر من خطوات البعض لإنهاء لبنان

أشار عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب ​فادي كرم​، في تصريح، إلى "أنّنا عندما نُحذّر من خطوات البعض لإنهاء ​لبنان​، فإنّنا لا نُبالغ، فثقافتهم كراهيّة للبنان الوطن، وأعمالهم تدمير للبنان الدّولة"، لافتًا إلى أنّ "آخر خطوة في هذا المسار، القرار المُتّخذ من قبل المديرة العامّة بالتّكليف للتّعليم المهني والتّقني بخصوص تسجيل الطلاب السوريين، المُخالف لقوانين السّيادة اللّبنانيّة".

وكان قد أعرب المجلس التّربوي في حزب "القوّات اللّبنانيّة" السبت، عن تنديده بأشدّ عبارات التّنديد والشّجب والاستنكار "ما يصدر عن وزارة التّربية ومديريّاتها العامّة، من قرارات بشأن التّلاميذ السّوريّين غير الشّرعيّين ومن غير حاملي الإقامات الشّرعيّة على الأراضي اللّبنانيّة، وهي قرارات غير دستوريّة أو قانونيّة، وتهدّد السّلم الأهلي وترمي إلى توطين السّوريّين بشكل مبطّن".