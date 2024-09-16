قوى الامن: توقيف شخص نفذ عمليات سلب مواطنين في منطقتَي الحازمية والأشرفية

افادت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، عن أن " توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهول بتنفيذ عمليات سلب مواطنين في منطقتَي الحازمية والأشرفية. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصّلت الشعبة الى تحديد هويته، وتبيّن أنه يُدعى ا. ف. (مواليد عام 1995، لبناني)، من أصحاب السوابق بقضايا سلب، سرقة، محاولة قتل، مخدِّرات، تهديد بالقتل، مقاومة رجال السلطة، حيازة سكين، احتيال، فرض خوة، سكر، ضرب وإيذاء، شجار، قدح وذم، إثارة الفتن والنعرات الطائفية، وبحقه بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم سلب".

واشارت الى ان "بتاريخ 07-09-2024، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بكمين محكم في محلة الحازمية. بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ اليه لجهة تنفيذه العديد من عمليات السلب في محلّتَي الحازمية والأشرفية وآخرها بتاريخ 01-09-2024، حيث أقدم على سلب مواطن في محلة الأشرفية، كما اعترف بتعاطي المخدرات. أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".