الصحة: جريحان من الدفاع المدني- كشافة الرسالة باستهداف إسرائيلي لفريقهم في طيرحرفا

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أنّ "مسعفين اثنين من الدفاع المدني- كشافة الرسالة أصيبا بجروح طفيفة لدى استهداف العدو الإسرائيلي لفريقهم بقذيفة هاون فيما كان الفريق يقوم بواجبه الانساني لتفقد آثار الغارة التي كان قد شنها العدو على بلدة طيرحرفا. وقد نقل المسعفان إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".

ولفتت الوزارة إلى أنّ "وزارة الصحة العامة تشجب إصرار العدو الإسرائيلي على استهداف فرق الدفاع المدني أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني رغم أن القانون الدولي والأعراف المتبعة في الحروب تحرم هكذا اعتداءات وتجرمها".

وأعادت مطالبة المجتمع الدولي والهيئات الصحية الدولية بـ"اتخاذ موقف واضح يندد بهذه العدوانية التي لا تترك مكانا لانجاز مهام إنسانية صحية ضرورية وطارئة".