"حزب الله": استهدفنا بالصواريخ موقع السماقة وتجمعًا لجنود العدو في محيط ثكنة متات

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (16:35) من بعد ظهر يوم الاثنين 16-9-2024 انتشاراً لِجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة متات بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة".

وفي بيان آخر، أفاد بأنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (17:00) من بعد ظهر يوم الاثنين 16-9-2024 موقع السماقة في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة".