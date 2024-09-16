رئيس كازاخستان: روسيا "لا تقهر عسكريا"

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، اليوم الاثنين، أن روسيا "لا تقهر عسكريا" في أوكرانيا، خلال زيارة يجريها المستشار الألماني أولاف شولتس لآسيا الوسطى.

ونقلت الرئاسة عن توكاييف قوله إن "الحقيقة تكمن في أن روسيا لا تُقهر عسكريا"، في تصريح مفاجئ للمستشار عشية انعقاد قمة لرؤساء دول آسيا الوسطى الخمس.

وتشترك كازاخستان، أكبر قوة في آسيا الوسطى، مع روسيا في حدود طولها 7500 كيلومتر.

وأضاف أن "السكان في كازاخستان متعاطفون حقا مع الشعب الأوكراني".

وأكد توكاييف أن "إمكانية السلام لا تزال قائمة"، داعيا إلى "دعم خطط السلام التي اقترحتها الصين والبرازيل".