شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي يطلب من ترامب تفاصيل خطة السلام المقترحة مع روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن أطيب تمنياته للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وعائلته.

يأتي هذا بعد تعرض "ترامب" لما يبدو أنها محاولة اغتيال، مضيفًا: "يسعدني سماع أن دونالد ترامب آمن ولم يصب بأذى. خطة ترامب للسلام بين روسيا وأوكرانيا وأضاف زيلينسكي: "من الجيد أن المشتبه به في محاولة الاغتيال قُبض عليه بسرعة".

وأضاف أن حكم القانون له أهمية قصوى، وأن العنف السياسي ليس له مكان في العالم.

ولطالما ردد ترامب مرارًا، خلال حملته الانتخابية الحالية كمرشح عن الحزب الجمهوري، أنه قادر على تحقيق سلام فوري بين أوكرانيا وروسيا، فيما طلب زيلينسكي تفاصيل خطة السلام المقترحة. إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا كما أيد ترامب أيضا أعضاء الكونجرس الجمهوريين خلال منعهم إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا العام الماضي، لكن زيلينسكي لم يوجه مطلقًا انتقادًا علنيًا لترامب.

ويتوقع أن يلتقي زيلينسكي بترامب، خلال زيارة مقررة إلى الولايات المتحدة في نهاية هذا الشهر.