شكرا لقرائتكم خبر عن "إجراءات صارمة".. أعمال سلب ونهب بمناطق الفيضانات في بولندا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك عن تخصيص مليار زلوتي (260 مليون دولار) كمساعدات لضحايا الفيضانات العارمة التي اجتاحت البلاد.

وبعد اجتماع حكومي طارئ اليوم الاثنين، قال توسك إنه سيتباحث مع نظرائه في النمسا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا من أجل السعي بشكل مشترك للحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي للمساعدة في جهود الاعمار بعد الفيضانات.

وذكر أن المضارين من الفيضانات يمكنهم التقدم بطلبات للإدارات المحلية للحصول على مساعدات مالية بأثر فوري. الحكومة البولندية وفيما يتعلق بالتقارير عن وقوع أعمال سلب ونهب في المنطق المنكوبة، تعهد توسك بإتخاذ إجراءات صارمة ضد الجناة الذين يستغلون محنة المضارين من الفيضانات.

أعلنت الحكومة البولندية اليوم الاثنين حالة الطوارئ لمدة 30 يوما في مناطق بجنوب غرب البلاد عصفت بها فيضانات شديدة. حالة الطوارئ وتسري حالة الطوارئ على أجزاء من سيليزيا السفلى وسيليزيا وأوبولي، وهذا يمنح السلطات مزيد من الصلاحيات لإصدار الأوامر مع تقييد الحريات والحقوق المدنية بشكل مؤقت.

وعلى سبيل المثال، تسمح حالة الطوارئ للسلطات بأن تأمر بسهولة أكبر بإخلاء بعض الأماكن والمناطق والمنشآت، كما يمكنها منع المواطنين من التواجد في بعض الأماكن.