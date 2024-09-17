مصر: منطقة الشرق الأوسط تمر بتطورات بالغة الخطورة

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (الاتحاد)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أمس، أن منطقة الشرق الأوسط تمر بتطورات بالغة الخطورة تتزايد معها مخاطر اندلاع حرب واسعة النطاق.

وحذر الوزير عبد العاطي، في مؤتمر صحفي مشترك بالعاصمة موسكو مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، من «خطورة السياسات الإسرائيلية في غزة والضفة».

وأشار إلى مناقشة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة، لافتاً إلى استعراض الجهود المصرية القطرية الأميركية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

بدوره، ثمن وزير الخارجية الروسي الجهود المصرية الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيراً إلى أن بلاده تتفق مع مصر على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية.

وأكد أهمية استمرار الجهود للتوصل إلى حلول دبلوماسية على أساس القرارات الأممية وحل الدولتين.