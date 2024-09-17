إسرائيل تخترق أجهزة اتصالات حزب الله وتفجرها

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال مصدر أمني لبناني، إن إسرائيل دخلت على نظام أجهزة الاتصال اللاسلكية لحزب الله وقامت بتفجيرها.



وانفجرت أجهزة اتصال يحملها عناصر من حزب الله في عدد من المناطق اللبنانية، شملت مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع وجنوب لبنان.



وقال مصدر أمني لقناة الجزيرة، إن انفجار أجهزة الاتصال في لبنان سببه اختراق إسرائيلي بوساطة تقنية لاسلكية.



من جانبها، نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية تأكيدها إصابة ما لا يقل عن 10 من أعضاء حزب الله في لبنان بعد انفجار أجهزة اتصال لاسلكي كانوا يحملونها.