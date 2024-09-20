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بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن التصعيد المحتمل في الشرق الأوسط

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الشارقة - اميمة ياسر - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن متحدثة البيت الأبيض قالت إننا نشعر بالخوف والقلق من التصعيد المحتمل فى الشرق الأوسط

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعى وتنفيذ جرائم فى مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة فى مناطق التوغل، وسط وضع إنسانى كارثى نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلى مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التى ينتهجها الاحتلال فى عدوانه المستمر على قطاع غزة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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