مصادر أميركية لشبكة ABC News: إسرائيل خططت على مدى 15 عاما لعملية تفجير أجهزة الـ"بيجر"

أكد مصدر استخباراتي أميركي لشبكة ABC News أن إسرائيل كان لها دور في تصنيع أجهزة الاستدعاء التي انفجرت في لبنان، مبينا أنه تم التخطيط للعملية على مدى 15 عاما.

وكشف المصدر أن التخطيط لعمليات "اعتراض سلسلة التوريد" تم التخطيط لها منذ 15 عاما على الأقل، مبينا أن وكالة المخابرات المركزية الأميركية CIA كانت مترددة منذ فترة طويلة في استخدام هذا التكتيك لأن الخطر على الأبرياء مرتفع للغاية.

وأكد المصدر أن التخطيط للهجوم شمل شركات وهمية، مع طبقات متعددة من ضباط المخابرات الإسرائيلية وأصولهم التي تواجه شركة شرعية أنتجت أجهزة الاستدعاء، مع عدم علم بعض أولئك الذين يقومون بالعمل لصالح من يعملون.

وذكرت الشبكة أنها تواصلت مع BAC Consulting، الشركة التي يقع مقرها في هنغاريا والتي تعاقدت لإنتاج أجهزة الاستدعاء نيابة عن Gold Apollo التايوانية، ولكن لم تستجب أي من الشركتين للطلب.

وقال متحدث باسم الحكومة الهنغارية لشبكة ABC News إن أجهزة الاستدعاء لم تكن موجودة في هنغاريا أبدا وكانت الشركة "وسيطا تجاريا، وليس لها موقع تصنيع أو تشغيل في البلاد".

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة، يديعوت أحرونوت عن مصادر استخبارية أميركية، تأكيدها أن "إسرائيل خططت على مدى 15 عاما لعملية تفجير أجهزة الاستدعاء السريعة".