جيش الاحتلال يرصد إطلاق 140 صاروخًا من لبنان نحو شمال إسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق نحو 140 صاروخًا من لبنان، نحو مناطق مختلفة في شمال فلسطين المحتلة، مما أدى إلى تصاعد التوترات على الحدود.

وأشار بيان صادر عن الجيش إلى أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية تصدت لجزء من هذه الصواريخ، بينما تسببت بعض الضربات في أضرار مادية في بعض المناطق. ولفتت التقارير إلى أن الانفجارات سمعت في عدة مدن، مما أثار حالة من الذعر بين السكان.

في أعقاب هذا التصعيد، قامت القوات الإسرائيلية بتعزيز تواجدها على الحدود، فيما دعت السلطات المحلية السكان إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة والابتعاد عن المناطق المفتوحة. كما أعربت الحكومة الإسرائيلية عن قلقها من التصعيد وأكدت استعدادها للتعامل مع أي تهديدات أمنية.

إسرائيل هيوم: طائرات إطفاء تتدخل لمواجهة حرائق قرب صفد بعد سقوط صواريخ من لبنان

أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم"، اليوم، أن السلطات الإسرائيلية قامت بدفع طائرات إطفاء إلى منطقة صفد للمساعدة في إخماد حرائق اندلعت في المنطقة، وذلك بعد سقوط صواريخ من لبنان.

وذكرت الصحيفة، أن الحريق أدى إلى تضرر بعض الممتلكات، بينما تحاول فرق الإطفاء السيطرة على النيران المشتعلة. وأشارت المصادر إلى أن الهجمات الصاروخية من لبنان زادت من حدة التوترات في المنطقة، مما استدعى تدخل القوات الجوية لمواجهة الحرائق الناتجة.

في سياق متصل، أعلنت السلطات المحلية حالة الطوارئ وأصدرت تحذيرات للسكان حول الأوضاع الأمنية. وتواصل فرق الإنقاذ جهودها في التعامل مع الحريق ومتابعة تطورات الوضع على الحدود.

تحقيقات تكشف: بطاريات أجهزة الووكي توكي لحزب الله تحتوي على مادة شديدة الانفجار:

كشف مصدر لبناني مطلع أن بطاريات أجهزة "الووكي توكي" التي يستخدمها حزب الله، التي شهدت انفجارات هذا الأسبوع، كانت ممزوجة بمركب متفجر يُعرف باسم "بيتين".

وأوضح المصدر لوكالة "رويترز" أن الطريقة التي تم بها دمج المادة المتفجرة في البطارية جعلت من الصعب اكتشافها، وكانت تقارير سابقة من مصادر خاصة أكدت أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) هو المسؤول عن تفخيخ أجهزة الاتصال اللاسلكي.

وشهد لبنان يومي الثلاثاء والأربعاء سلسلة انفجارات متزامنة لأجهزة الاتصالات، مما أسفر عن مقتل العشرات وإصابة الآلاف.