الخارجية الألمانية: نحتاج بشكل ملح إلى إجراءات ملموسة في الشرق الأوسط لاحتواء الوضع

شددت وزارة الخارجية الألمانية على الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة في الشرق الأوسط، حيث توسعت حرب إسرائيل في قطاع غزة إلى لبنان.

واشارت الخارجية الالمانية الى انه مجدداً، تحبس المنطقة برمتها أنفاسها، نحتاج بشكل ملح إلى إجراءات ملموسة في الشرق الأوسط لاحتواء الوضع وتجنب سقوط مزيد من الضحايا المدنيين.

وأوضحت أن الوزيرة أنالينا بيربوك كانت على تواصل مع نظيريها الإسرائيلي واللبناني وناقشت معهما المراحل الضرورية المقبلة.

في الوقت نفسه، أعربت الحكومة الفيدرالية عن قلقها الكبير حيال تدهور الوضع في لبنان، مع تأكيدها أن الحرب ليست أمراً حتمياً، بحسب بيان للمتحدث باسم الحكومة شتيفان هيبسترايت.

وأضاف المتحدث أن حلاً دبلوماسياً للنزاع ينبغي أن يكون ممكناً.