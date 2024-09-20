"كنت شاكك إنه ابني".. اعترافات صادمة لقاتل نجله فى الدقهلية



محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

أقدم "عامل جمع خردة"، على التخلص من نجله البالغ 3 سنوات بعد وصلة تعذيب، لوجود خلافات زوجية وشكه فى كون الطفل ابنه.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد عمر شريف، مأمور قسم شرطة أول المنصورة، من مستشفى المنصورة الدولي بوصول الطفل "فتحي كامل فتحي كمال عبدالحافظ"، 3 سنوات، جثة هامدة وبه آثار تعذيب وكدمات بأنحاء متفرقة من الجسم.

وانتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة المقدم عبد الحميد الشورى، وبسؤال فاطمة.ع.م"، شاهدة الواقعة أكدت قيام الأب ويدعى "كامل"، 36 عاما، عامل جمع خردة ومقيم سندوب، بالتعدي على نجله بالضرب والتعذيب حتى فارق الحياة.

وتمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة، من ضبط المتهم بمواجهته أقر واعترف بارتكاب الواقعة لشكه فى سلوك زوجته ووجود خلافات مستمرة على إثرها قام بالتخلص من نجله لشكه فى كونه نجله، وتحرر المحضر رقم 18144 جنح قسم شرطة أول المنصورة.

وجرى العرض على النيابة العامة، وهناك اعترف المتهم تفصيليا بتفاصيل التخلص من نجله، بعد وصلة تعذيب استمرت لأكثر من ثلاث ساعات استخدم فيها الضرب بآلة حادة والعصي والبلاستيك حتى فارق الحياة.

وقال المتهم: "كنت دايما بحس انه مش ابني وكان بيني وبين امه خلافات مستمرة بس لما خلصت عليه وجالي خبر وفاته اتاكدت انه ابني ومن صلبي".

وشهدت فاطمه.ع.م"، جارة المجني عليه برؤية الواقعة، وبدورها قررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.