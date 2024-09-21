وزير الخارجية اللبناني: تفجيرات أجهزة الاتصالات تمثل إبادة وعقابا جماعيا لشعبنا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال وزير الخارجية اللبناني أمام مجلس الأمن، إن تفجيرات أجهزة الاتصالات اللاسلكية في لبنان كان لها تداعيات سلبية ونتج عنها ضحايا مدنيون أبرياء.

وأضاف وزير الخارجية اللبناني أمام مجلس الأمن، أن هذه التفجيرات تمثل إبادة وعقابا جماعيا للشعب اللبناني، موضحا أن إسرائيل فجرت آلاف الأجهزة اللاسلكية في لبنان مما أدى إلى زيادة الهلع بالبلاد.

وتابع الوزير، أن هناك حالة طوارئ غير مسبوقة في لبنان ومستشفياته جراء الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة، مشيرا إلى أن تفجير آلاف أجهزة الاتصال عن بعد دون اعتبار من يحملها يعد أسلوبا قتاليا غير مسبوق.

وأكمل وزير الخارجية: "إسرائيل مارست إرهابا واضحا بحق الشعب اللبناني بتفجير أجهزة الاتصال اللاسلكية"، موضحا أن إسرائيل لا تلتزم القانون الدولي ولا القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة وتتجاهل الشرعية الدولية وتنتهك حقوق الإنسان.

وطالب الوزير الخارجية مجلس الأمن بإدانة الهجمات الإسرائيلية وتحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تنفيذها، موضحا أن إسرائيل لن تعيد نازحيها إلى قراهم بقوة السلاح.

وناشد أعضاء المجلس الوقوف إلى الجانب الصحيح من التاريخ ودعم استقرار لبنان.