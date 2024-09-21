استمرار عملية رفع الانقاض في الضاحية والبحث ما زال جاريا عن 23 مفقودا

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان عملية رفع الانقاض في الضاحية الجنوبية لبيروت منطقة حي القائم، ما زالت مستمرة، وتم إستقدام المزيد من الاليات الثقيلة للبحث عن المفقودين جراء الغارة الذي نفذها الجيش الاسرائيلي امس على مبنى سكني مؤلف من عدة طبقات، وما زال البحث جاريا عن 23 مفقودا.

وتواصل فرق الدفاع المدني وكشافة الرسالة الاسلامية والهيئات الصحية والصليب الاحمر انتشال جثث الشهداء والمصابين ورفع الانقاض من مكان الغارة، حيث دمر المبنى المستهدف بشكل كلي وتضررت بعض المباني المجاورة بشكل جزئي، وتم العمل على اخلاء بعضها، حيث يضرب الجيش طوقًا امنيًا حول المنطقة.