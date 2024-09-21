أعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‏إعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يوم السبت 21-9-2024 القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع ‏لقيادة المنطقة الشمالية في ثكنة بيريا بصلية من صواريخ الكاتيوشا".

كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله: استهدفنا القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي في ثكنة بيريا بصلية من صواريخ الكاتيوشا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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