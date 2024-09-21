شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا.. زيادة الإنفاق العسكري بواقع 12 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مشروع قانون مرره البرلمان يقضي بزيادة مخصصات الجيش ودعمه في خوض القتال ضد الهجوم الروسي.

وقالت وسائل إعلام محلية اليوم السبت، إن القانون الجديد يزيد الإنفاق العسكري، بواقع 500 مليار هريفنا(حوالي 12 مليار دولار). البرلمان الأوكراني وسيتم تمويل هذه الزيادة بقروض وضرائب وزيادة في الرسوم على التبغ والوقود، ومن المقرر استخدام هذه الزيادة لدفع بدلات أفراد الجيش في الخطوط الأمامية هذا الشهر.

وكان البرلمان الأوكراني، قد مرر ميزانية تكميلية، يوم الأربعاء الماضي، للوفاء بالتزامات الحرب المستمرة، وتلك الميزانية ستزيد الإنفاق، بواقع حوالي 13% إلى ما يعادل أكثر من 90.5 مليار دولار وهو رقم قياسي لأوكرانيا.