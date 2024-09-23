"الأنباء": تحضيرات لزيارة لودريان للبنان وبري يقدم تسهيلات بالملف الرئاسي

ذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية، أن "حماوة الميدان في جنوب لبنان لم تحجب التحضيرات لزيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، في محاولة جديدة أكثر جدية هذه المرة للدفع بملف الاستحقاق الرئاسي نحو القاعة العامة لمجلس النواب، تمهيدا لخروج الدخان الأبيض بانتخاب رئيس".

ونقل زوار عين التينة عن رئيس مجلس النواب نبيه بري، وفق الصحيفة، الإشارة إلى تسهيلات كبيرة قدمها رئيس مجلس النواب سعيا إلى إتمام الاستحقاق المتعثر إنجازه.

وفي معلومات خاصة بـ"الأنباء"، فان جلسة مشاورات قصيرة قد تعقد بين مكونات قادرين على تأمين النصاب القانوني لجلسة انتخاب الرئيس والبالغ 86 نائبا، وبعدها يتم التوجه إلى القاعة العامة للمجلس النيابي لانتخاب الرئيس. وهذا طرح متجدد من رئيس المجلس، علما ان الأخير دعا إلى انتظار تجاوز هذه الفترة الحرجة في الحرب مع إسرائيل، والتي كان يعمل فيها على خط مواز مع المبعوث الرئاسي الأميركي اموس هوكشتاين، قبل انقلاب حكومة بنيامين نتانياهو على ما تم التوصل إليه سابقا من تقدم في المباحثات، وتاليا مغادرة هوكشتاين إسرائيل بعد إخفاق في زيارته الأخيرة إلى إسرائيل، ومبادرة الإسرائيليين إلى تفجيرات أجهزة الاتصال اللاسلكي".