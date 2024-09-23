شكرا لقرائتكم خبر عن حرائق الغابات في كولومبيا تمتدّ إلى سبع مقاطعات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الكولومبية أن حرائق الغابات امتدّت إلى سبع مقاطعات وأتت على نحو 11 ألف هكتار، بعد ما أججها الجفاف والحرارة.

وأحصت الهيئة الوطنية لإدارة الأخطار والكوارث، 31 بؤرة نشطة في مقاطعات توليما، وكاوكا، وكونديناماركا، وويلا، وفالي ديل كاوكا، ونارينيو وأمازوناس.

وأشارت السلطات المحلية إلى أن النيران أتت على 10945 هكتارًا, مضيفة إلى أنه تم إرسال ثماني طائرات لمكافحة حريق اندلع في قرية ناغاتايما في مقاطعة توليما وتواجه كولومبيا أسوأ موجة جفاف منذ عقود, وهو وضع يعزوه الخبراء إلى تغير المناخ.