يديعوت أحرنوت: سلاح الجو الإسرائيلي سينفذ هجوما واسع النطاق في جميع أنحاء لبنان في ساعات الظهيرة المبكرة

نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية عن مصدر أمني أن "الجيش الإسرائيلي سينفذ هجوماً "واسع النطاق" في جميع أنحاء لبنان". وكشف أن "سلاح الجو الإسرائيلي سينفذ هجومًا واسع النطاق في جميع أنحاء لبنان في ساعات الظهيرة المبكرة"، لافتاً إلى أن "حزب الله" قد يرد بتوسيع نطاق إطلاق الصواريخ ضد إسرائيل".

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