نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قوله إن ما يجري الآن "مرحلة جديدة في القتال" في جنوب لبنان. وحث غالانت الإسرائيليين على التحلي برباطة الجأش خلال الأيام المقبلة.

كانت هذه تفاصيل خبر القناة الـ12 الاسرائيلية عن غالانت: ما يجري الآن "مرحلة جديدة في القتال" في جنوب لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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