شكرا لقرائتكم خبر عن عماد الدين حسين: نقاش الحوار الوطنى لقانون الإجراءات الجنائية نموذج محترم والان مع تفاصيل الخبر

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ مشاركة مختلف القوى السياسية في الحوار الوطني أدت إلى خفض منسوب التوتر وجعل الناس أكثر قابلية، مشيرًا، إلى أنّ المجتمع المصري استفاد بشكل كبير جدا.

وأضاف "حسين"، في لقاء مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "أشهد أن الكاتب الصحفى ضياء رشوان، والمستشار محمود فوزي لعبا دورا كبيرا جدا مع قوى سياسية كثيرة، وكان ذلك مفيدا جدا، وهذا الأمر سيقود إلى أجواء تشجع على مناقشة موضوعات مهمة للمواطنين مثل الأسعار".

وتابع: "على المجتمع المدني والحوار الوطني والبرلمان الاجتهاد للخروج بأكبر قانون يلبي مصلحة كل الأطراف، فلا يوجد طرف يجب أن يفوز بمفرده بالضربة القاضية، لأن التوازن سيؤدي إلى أن يكون المجتمع أكثر استقرارا"، مشيرًا، إلى أن نقاش الحوار الوطني لقانون الإجراءات الجنائية نموذج محترم ومختلف.