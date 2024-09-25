بيان رسمي.. "مياه الإسكندرية" تنفي شائعة تلوث مياه الشرب

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

أصدرت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، مساء الثلاثاء، بيانا للرد على ما أثير عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول تلوث مياه الشرب بمحافظة الإسكندرية.

وأوضح المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أن الشركة قامت بكل الإجراءات الاحترازية على مسار ترعة مياه المحمودية المغذية لمحطات الشركة بالمياه من كفر الزيات حتي محافظة الإسكندرية.

وأشار إلى أنه جرى سحب عينات من المياه وتحليلها وجرى التأكد من سلامة المياه من أي ملوثات، وأن المياه صالحة للشرب تماماً.

وناشد رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية جميع المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات المُغرضة التي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد- بحسب قوله.