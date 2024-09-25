اعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن صاروخا واحدا انطلق من لبنان باتجاه تل أبيب وتم اعتراضه من منظومة الدفاع الجوي. وافاد موقع "يسرائيل هيوم" نقلا عن الجيش، أن "لا تغيير في توجيهات الجبهة الداخلية والعملية التعليمية في تل أبيب ستجرى كالمعتاد".

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية: صاروخ واحد انطلق من لبنان باتجاه تل أبيب وتم اعتراضه من منظومة الدفاع الجوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.