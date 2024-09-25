حمية: مطار بيروت مستمر بالعمل ولا إجلاء للرعايا عبر المطار حتى اليوم

افاد وزير الاشغال علي حمية من المطار، بأن "مطار بيروت مستمر بالعمل، وهناك شركات طيران عربية وأجنبية علقت بعض رحلاتها وهذا القرار يعود لها، ولكن بالنسبة لنا المطار شغّال والمغادرون والواصلون الى المطار بالآلاف".

وأكد أن "مطار بيروت الدولي مستمر بالعمل على قدم وساق، كما أن المغادرين والواصلين بالآلاف ولا إجلاء للرعايا عبر المطار حتى اليوم".

واشار الى أن "العدو الإسرائيلي أصبح هدفه المدنيين، والدليل على ذلك أنه في أقل من 24 ساعة سقط أكثر من 555 شهيدًا و2000 جريح من المدنيين في مجمعات سكنية".