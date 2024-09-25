حزب الله: قصفنا مستعمرة حتسور وقاعدة دادو بعشرات ‏الصواريخ بعشرات ‏الصواريخ

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأربعاء 25-09-2024 مستعمرة حتسور بعشرات ‏الصواريخ.‏

وفي بيان آخر، أعلن الحزب أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأربعاء 25-09-2024 قاعدة دادو بعشرات ‏الصواريخ".