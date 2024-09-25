خامنئي: الضربات لقادة حزب الله خسارة ولكن قوته أكبر مما يتصورون وهو أعظم من أن ينهار أو يتلقى الهزيمة بل سيخرج منتصرا

أكد مرشد الثورة الاسلامية في ايران السيد علي خامنئي، في كلمة له لمناسبة "أسبوع الدفاع المقدس" أن "حزب الله في لبنان يجاهد في سبيل الله دعما لغزة ولذلك يتعرض لما يتعرض له".

ورأى خامنئي أن "استشهاد بعض القادة في حزب الله نتيجة الضربات الاسرائيلي تشكل خسارة ولكن القوة الموجود لديه اكبر بكثير مما يتصورون"، معتبرا ان "قوة واقتدار حزب الله تجعله اكبر من ان ينهار او يتلقى الهزيمة بهذه الضربات بل سيخرج منتصرا".

وشدد خامنئي على أنه "لو كان الكيان الصهيوني يستطيع هزيمة المقاومة في غزة والضفة ولبنان لما ارتكب المجازر بحق المدنيين أمام العالم".