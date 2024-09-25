مظاهرات في الولايات المتحدة وألمانيا تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان

الشارقة - اميمة ياسر - شهدت الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، أمس، مظاهرات تندد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان.

وتظاهر الآلاف من النشطاء في حي منهاتن بولاية نيويورك بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 79 للمطالبة بإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان بشكل فوري.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية واللبنانية، واليافطات المنددة بالجرائم الإسرائيلية، والمطالبة بوقف العدوان وإنهاء الاحتلال، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وأغلق المتظاهرون الشوارع المؤدية إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك لإيصال رسالتهم السلمية إلى الوفود المشاركة في اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة، بضرورة الضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، واتخاذ خطوات فعلية لوقف المجازر التي ترتكبها بحق الأبرياء في فلسطين ولبنان.

كما نظمت مظاهرات أخرى في عدة مدن أمريكية من بينها العاصمة واشنطن، حيث اعتصم العشرات من النشطاء أمام البيت الأبيض للاحتجاج على الدعم الأمريكي لإسرائيل الذي يمنحها الضوء الأخضر للاستمرار في مجازرها.

ونظمت الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن الألمانية، مظاهرة حاشدة تنديداً باستمرار العدوان ومجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ولبنان، بمشاركة أبناء الجاليات العربية والإسلامية ومتضامنين أوروبيين وممثلين عن أحزاب ألمانية.

ورفع المشاركون في المسيرة التي سارت في الشارع الرئيسي بالمدينة العلمين الفلسطيني واللبناني، واللافتات التي تُعبر عن التضامن مع الشعبين الفلسطيني واللبناني الشقيق، تُندد بالجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق أهالي غزة ولبنان.

وهتف المشاركون بالحرية لفلسطين ولبنان، والدعوة لوقف الحرب، ووقف قتل المدنيين والأطفال وضرورة إدخال المساعدات الإغاثية والطبية للشعبين الفلسطيني واللبناني.

وقال رئيس الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن وضواحيها سامر أصلان إن هذه المظاهرة جاءت للتضامن مع الشعبين الفلسطيني واللبناني في هذه الحرب التي يقتل فيها الأطفال على مرأى ومسمع العالم دون أن يحرك ساكنا.

إلى ذلك، نفذ طيران الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، سلسلة غارات عنيفة استهدفت عدداً من البلدات اللبنانية.

واستهدف الطيران الحربي غارة استهدف فيها للمرة الاولى المنطقة الواقعة بين بلدتي الجية والسعديات شمال مدينة صيدا.

كما شن طيران الاحتلال غارات على مدينة بعلبك وبلدات النبي شيت، شعت، سرعين، مشغرة، سحمر، يحمر، لبايا، قليا، ميدون، على النهري، الناصرية في البقاع.

وأغار الطيران الحربي الاسرائيلي على بلدات ارزون، صريفا، تفاحتا، العباسية، عربصاليم، برعشيت، تول، شقرا، كفر ملكي، البابلية، عبا، عيتا الجبل، حبوش، دير قانون النهر، الحلوسية، شحور، مجدل زون، طيرحرفا، حومين الفوقا، القليلة، صريفا، دبعال وبافليه، الحلوسية، الزرارية، طير فلسية، القصيبة، الخيام، شبعا، المحمودية ووادي عين قانا جنوب لبنان.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 41467 فلسطينيا، وإصابة 95921 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.